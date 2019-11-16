Boşanmasını ‘Erik Dalı’yla kutladı

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İzmir'de yaşayan ve 3.5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde "Erik Dalı" parçasını çalan bando ile kutladı. İzmir'de, blogger ve yazar İnci Akbay, yaklaşık 3.5 yıl önce eşinden boşanma kararı aldı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran Akbay, yıllar süren çekişmeli dava sonucunda boşandı. 13 Kasım'da resmen boşanan Akbay, boşanmasını İzmir Adliyesi önünde bando eşliğinde kutladı. Arkasında "boşandım" yazan bir ceket giyen Akbay, önce gökyüzüne beyaz balonları bıraktı, ardından da bandonun çaldığı "Erik Dalı" parçası eşliğinde dakikalarca oynadı. Akbay'a arkadaşları da eşlik etti. İHA