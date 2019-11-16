Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Boşanmasını ‘Erik Dalı’yla kutladı

Boşanmasını ‘’yla kutladı

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Boşanmasını ‘Erik Dalı’yla kutladı
İzmir'de yaşayan ve 3.5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde "Erik Dalı" parçasını çalan bando ile kutladı. İzmir'de, blogger ve yazar İnci Akbay, yaklaşık 3.5 yıl önce eşinden boşanma kararı aldı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran Akbay, yıllar süren çekişmeli dava sonucunda boşandı. 13 Kasım'da resmen boşanan Akbay, boşanmasını İzmir Adliyesi önünde bando eşliğinde kutladı. Arkasında "boşandım" yazan bir ceket giyen Akbay, önce gökyüzüne beyaz balonları bıraktı, ardından da bandonun çaldığı "Erik Dalı" parçası eşliğinde dakikalarca oynadı. Akbay'a arkadaşları da eşlik etti. İHA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanmasını ‘Erik Dalı’yla kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN