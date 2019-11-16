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Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı

'da Metin Ay (70), muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçirdi. Acil servise taşınırken sedyenin üzerine çıkan doktorun kalp masajı yaptığı Metin Ay, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 15:29
Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı

Bartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene olmaya gelen Metin Ay, bahçede beklerken bir anda yere yığıldı. Bahçede bulunanlar, hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanenin acil servisinden gelen doktor ve acil müdahale ekibi, Metin Ay'ı sedyeye koydu. Bu sırada bir doktor, sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay'a kalp masajı yaptı. Görevliler tarafından acil servise götürülürken, doktorun Ay'a müdahalesi de devam etti. Ancak Metin Ay, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Doktorun sedye üzerine çıkıp kalp masajı yaptığı şahsın yasak aşk yüzünden bıçaklandığı ortaya çıktı!

Doktorun sedyenin üzerinde Metin Ay'a yaptığı müdahale, bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı
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