Hastane önündeki ambulansı çalan şüpheliye jet iddianame! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerinde olduğu sırada gece saatlerinde çalındı. İhbar üzerine Alarma geçen polis, ambulansı Göktürk Tabiat Parkı yakınında bulunan ormanlık alanda buldu. Ambulansa yaklaşan polis, içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulansta oturan 34 yaşındaki Emre Çelik gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alınan Çelik, ilk ifadesinde 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığı için ambulans hakkında bilgisi olduğunu söyledi. Eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu belirten Çelik'in Ankara'da oturan annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söyleyen şüphelinin "Hakaret" ve "yaralama" suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.

'EŞİMİN BABASI DARP ETTİ DIŞARIDA YATIYORUM'

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nde ifade veren genç adam 2018 Kasım ayında evlendiğini, bu evliliğe eşinin ailesinin karşı çıktığını, bu nedenle Ankara'dan İstanbul'a taşındıklarını ifade etti. Eşinin halasından kayınpederinin eşini taciz ettiğini öğrendiğini iddia eden Çelik, bu nedenle kayınbiraderi ve kayınpederi tarafından darp edildiğini ileri sürdü.

'EŞİME ULAŞMAK İÇİN AMBULANSI KAÇIRDIM'

15-20 gündür dışarıda kaldığını ve daha öncede ambulans şoförlüğü yaptığından aracı çaldığını söyleyen Çelik, eşine ulaşmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüphelinin avukatı Begüm Güngör, Emre Çelik'in hırsızlık amacıyla ambulansı çalmadığını, dışarıda kaldığı ve ısınmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek müvekkilinin tutuksuz olarak yargılanmasını talep etti. Sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheli 'Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetine özgülenmiş eşya hakkında nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan ambulans ormanlık alanda bulundu

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda Emre Çelik hakkında iddianame düzenlendi. 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapsi istenen Çelik önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.