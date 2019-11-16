İstanbul’da banka soygunu!

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi üzerindeki bankada silahlı yağma olayı meydana geldi. Olayla ilgili İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

DAHA ÖNCE DE AYNI CADDE ÜZERİNDE BİR İŞ YERİNİ SOYMUŞ

Ekipler, bahse konu olayı gerçekleştiren şahsın daha önce yine aynı cadde üzerinde bulunan bir iş yerine yapılan silahlı soygunu düzenleyen Hakan K. olduğunu tespit etti. Olay mağduru A.K. isimli şahsın kendisine silah doğrultup çantasını gasp eden şüpheliyi Hakan K. olarak kesin ve net şekilde teşhis ettiği öğrenildi.

Ekiplerce şüphelinin evine yapılan operasyonda soygunda kullandığı kıyafetler evinde ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan Hakan K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.