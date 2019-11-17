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ve ikinci yargı paketi tarihi belli oldu mu? çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte bilgiler!

Af yasası ve ceza infaz kanunundaki son durum ve yasa tasarıları mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi gün içerisinde ‘af yasası çıkacak mı’ ve ‘genel af yasasında son durum ne?’ sorularının yanıtını araştırıyor. Daha önce birinci yargı paketi meclisten geçmiş ve ’de 30 maddeden oluşan yasa yayımlanmıştı. İlk yargı paketinin kabul edilmesinin ardından ikinci yargı paketi ile ilgili detaylar da vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. ile ilgili durumu ve son açıklamaları haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:48
Af yasası son durum ve ikinci yargı paketi tarihi belli oldu mu? Genel af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte bilgiler!

Genel af yasası ve ikinci yargı paketi ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere birinci yargı paketi meclisten geçmiş ve Resmi Gazete'de 30 maddeden oluşan yasa ile yayımlanmıştı. İlk yargı paketinin kabulünün ardından ikinci yargı paketinin ne zaman çıkacağı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almıştı. Haberimizin içerisinden af yasası son durum ve af yasası çıkacak mı? sorularının yanıtını bulabilirsiniz…

AF YASASI ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bazı suçlara yönelik ceza indirimini de kapsayan ikinci yargı paketinin ne zaman TBMM'ye geleceği henüz belli değil. Ancak sürecin kasım ayı içinde yapılacağı öngörülüyor.

Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.

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Af yasası son durum ve ikinci yargı paketi tarihi belli oldu mu? Genel af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte bilgiler!
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