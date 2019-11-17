Son dakika haberi: Kütahya’da pompalı tüfek ile dehşet saçtı! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü…

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ikamet eden M.Ç.'nin evine gelen Süleyman D. Tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdılar. Süleyman D. daha sonra eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen şahsı aynı tüfekle 4 kere ateş ederek öldürdü. Fetih G. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlının olay yerinden ayrılırken söyledikleri kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Kütahya'da pompalı dehşet Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü