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haberi: ’da pompalı tüfek ile dehşet saçtı! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü…

’dan gelen haberi dehşete düşürdü. Süleyman D. isimli bir şahıs önce boşandığı eşini pompalı tüfek ile yaraladı sonra eski eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen Fetih G.'yi tüfekle vurarak öldürdü. Fetih G. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı Süleyman D. ise cinayet mahallinden ayrılırken söyledikleri ile dehşete düşürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.11.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 14:45
Son dakika haberi: Kütahya’da pompalı tüfek ile dehşet saçtı! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü…

Ajanslardan gelen haberine göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ikamet eden M.Ç.'nin evine gelen Süleyman D. Tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdılar. Süleyman D. daha sonra eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen şahsı aynı tüfekle 4 kere ateş ederek öldürdü. Fetih G. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlının olay yerinden ayrılırken söyledikleri kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Kütahya'da pompalı dehşet Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

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Son dakika haberi: Kütahya’da pompalı tüfek ile dehşet saçtı! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü…
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