Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

iddiası mahalleyi karıştırdı

Çamçeşme Mahallesi'nde 2 kişinin, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce edip sonra da kaçırmaya çalışması iddiası üzerine gerginlik yaşandı. Olayı öğrenen öfkeli kalabalık 2 şüpheliyi yakalayıp darbetti. Polisin müdahalesiyle mahalleli sakinleştirilirken, 2 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 03:33 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 03:33
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Çamçeşme Mahallesi Seher sokakta 2 kişinin gece saatlerinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Alkollü oldukları ileri sürülen şüphelilerin çocuğu taciz edip kaçırmaya çalıştığını gören çevredeki vatandaşlar 2 şüpheliye tepki gösterdi.

Vatandaşların müdahalesi üzerine panikleyen şüpheliler Höyük sokağa kaçtı. Gerginlik üzerine ayağa kalkan mahalleli, Höyük sokakta 2 şüpheliyi yakalayıp linç etmek istedi.

İhbar üzerine, olayın yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine öfkeli kalabalık kontrol altına alınırken, vatandaşlar tarafından darbedilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şüphelilerin tedavilerinin tamamlanması sonrası sorguya alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN