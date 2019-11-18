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1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 21:47
1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1453'te ölen bir meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

A) DOMATES

B) MISIR

C) AVOKADO

D) MUZ

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...

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1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?
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