Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1453'te ölen bir Meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1453'te ölen bir meksikalı hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

A) DOMATES

B) MISIR

C) AVOKADO

D) MUZ

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...