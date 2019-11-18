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40 yıl önce restoranda kırılan bardakla yemeye başladı

'nın İznik ilçesinde, (59), 40 yıldır yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 17:35
40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor.

"SAĞLIĞIMA BİR ETKİSİ YOK"

Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi.


"BARDAK KIRILDI, ISIRIP YEDİM"

Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Ben de bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum dedi.

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40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı
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