Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir?

A) ŞANTUK

B) TAFTA

C) MOHER

D) ŞALİ

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...