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'da 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen operasyonunda ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:45
Bolu'da 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler Anadolu Otoyolu'nda plakası belirlenen otomobili takibe aldı.

Durdurulan otomobilde narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş 12 kilo 150 gram esrar bulundu.

Araçtaki M.Ç. (56) ile Ş.D. (50), ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bolu'da 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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