Efsane Cuma 2019 hangi gün? Efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda ve ürünlerde geçerli?

Efsane Cuma indirimlerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Özellikle e-ticaret sitelerinin Efsane Cuma kampanyalarından faydalanarak pek çok ürünü avantajlı bir şekilde satın almak mümkün. Bunun yanı sıra fiziki mağazalarda da Efsane Cuma indirimleri uygulanıp, çok sayıda ürün avantajlı fiyatlar ile satışa çıkarılacak. İndirim fırsatlarından yararlanarak normalde bütçenizi aşan bir ürünü çok daha avantajlı bir fiyata sahip olabileceğiniz gibi ihtiyacınız olan bir ürünü daha ucuz bir fiyattan satın alarak hesaplı bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Her yıl farklı bir tarihe denk gelen Efsane Cuma indirimleri bu yıl ne zaman başlayacak? Efsane Cuma indirimleri hangi mağazalar ve ürünlerde geçerli? İşte detaylar…

2019 EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu yıl 29 Kasım tarihinde başlayacak. Fakat çoğu internet mağazası ve fiziki mağaza, Efsane Cuma indirimlerini daha erken tarihte başlatıyor. Bununla birlikte Efsane Cuma indirimlerini bir haftalık bir süreye yayan mağaza ve internet alışveriş sitelerinin sayısı da oldukça fazla.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Her firma, Efsane Cuma kapsamında farklı tarihlerde ve farklı şekillerde çeşitli kampanyalar uyguluyor. Bazı firmalar Efsane Cuma indirimlerine, Efsane Cuma olarak adlandırılan güne denk gelen 29 Kasım tarihinden 1 hafta önce başlarken, bazı firmaların ise yalnızca 29 Kasım tarihinde indirim uygulamasına gitmesi bekleniyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA GEÇERLİ?

Efsane Cuma indirimleri hem internet üzerinden ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret sitelerinde hem de AVM veya cadde mağazalarında geçerli olacak. Efsane Cuma indirimlerinden faydalanarak satın alınabilecek ürün grubu ise teknoloji ürünleri olarak tanımlanıyor. Markalar tarafından paylaşılan indirim oranlarına bakıldığında, Efsane Cuma indirimleri kapsamında teknoloji kategorisinde yapılacak alışverişleri çok daha uyguna getirmek mümkün.