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Elektrikli bisiklette akılalmaz yolculuk

Isparta'da seyir halindeki elektrikli bisiklette 3'ü çocuk 5 kişinin hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk, görenleri şaşırttı. O anlar ise otomobille seyreden kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 16:45
Elektrikli bisiklette akılalmaz yolculuk

Isparta Şehit Fethi Bey Caddesi'nde elektrikli bisiklette yolculuk eden 5 kişi hayatlarını hiçe saydı. 3'ü çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu arkalarından gelen otomobildeki bir kişinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

ARKADA OTURAN KADIN ÇOCUKLARI KOLLARIYLA TUTTU

Bisikletin arkasında oturan kadının, bisikletin arka tekerinin yanlarında bulunan basamaklara basarak ayakta duran iki çocuğu sağ ve sol koluyla tuttuğu görüntülere yansıdı. Görüntülerde, sürücüyle birlikte önünde oturan bir çocuğun daha yer aldığı görüldü. Akıl almaz yolculuğu yapanların hiçbirinde kask bulunmaması da dikkati çekti.

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Elektrikli bisiklette akılalmaz yolculuk
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