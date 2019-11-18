Elektrikli bisiklette akılalmaz yolculuk

Isparta Şehit Fethi Bey Caddesi'nde elektrikli bisiklette yolculuk eden 5 kişi hayatlarını hiçe saydı. 3'ü çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu arkalarından gelen otomobildeki bir kişinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

ARKADA OTURAN KADIN ÇOCUKLARI KOLLARIYLA TUTTU

Bisikletin arkasında oturan kadının, bisikletin arka tekerinin yanlarında bulunan basamaklara basarak ayakta duran iki çocuğu sağ ve sol koluyla tuttuğu görüntülere yansıdı. Görüntülerde, sürücüyle birlikte önünde oturan bir çocuğun daha yer aldığı görüldü. Akıl almaz yolculuğu yapanların hiçbirinde kask bulunmaması da dikkati çekti.