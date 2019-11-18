En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 18 Kasım

Bursa'da yaşanan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, saat 02.23'te Osmangazi'de 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10 kilometre altında oluşan sarsıntı bölgede hissedildi. Son dönemde artan sarsıntıların ardından vatandaşlar arama motoru üzerinden 'En son deprem nerede oldu' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de 18 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için hazırladık…

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | 18 KASIM EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyorlar. Haberimizin içerisinden son depremlere ulaşabilirsiniz…

SON DEPREMLER

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de ufak şiddetli sarsıntılar dahi tedirginlik yaratabiliyor. Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen deprem hareketlerinin şiddeti ve derinliği gibi tüm bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!