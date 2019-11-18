Gloria Jeans çalışma saatleri 2019 | Gloria Jeans Coffees saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Kahve denildiği zaman akla gelen ilk markalardan bir tanesi olan Gloria Jeans, aynı zamanda en bilindik perakende kahve satıcıları arasındadır. Dünyanın pek çok yerinde şubesi bulunan işletmenin Türkiye'de de oldukça büyük yatırımları bulunmaktadır. Starbucks'tan ayrılan en önemli yönü ise franchise verme özelliğinin bulunmasıdır. Sabah veya akşam saatlerinde kahvelerini almak isteyen vatandaşlar Gloria Jeans çalışma saatlerini merak ediyorlar. Peki, Gloria Jeans saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

GLORİA JEANS SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR? GLORİA JEANS COFFEES ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Gloria Jeans Coffees hem cadde hem de AVM'lerde bulunduğundan dolayı çalışma saatleri esneklik göstermektedir. AVM içinde olan mağazalar akşam 10'a kadar hizmet verirken, cadde üzerine hizmet veren işletmeler ise gece saat 02.00'a kadar hizmet vermektedir.

GLORİA JEANS COFFEES HAKKINDA

1979 yılında Amerika'nın Chicago kentinde kentinde Gloria Jean Kvetco'nun bir hediyelik eşya dükkânı satın alması ile başladı. Kısa süre içerisinde mağaza sayılarını arttıran işletme 1986 yılında franchise vermeye karar verdi. Türkiye serüveni ise 1999 yılında başlayan Gloria Jeans Coffees ilk şubesini İstanbul Mydonose Showland'da açtı. Zaman içinde Türkiye pazarında da oldukça yaygın bir hale gelen kahve zinciri bugün dünya üzerinde yaklaşık 50 ülkede 1200'den fazla şubesinde hizmet vermektedir.