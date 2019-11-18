Yıllar sonra dosya yeniden açılacak

İstanbul'un göbeğinde skandal bir olay yaşandı. 5 yaşındaki B.E., 2013 yılında İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 'Tomurcuk Yuva' isimli anaokuluna gidiyordu. Okul, 30 Temmuz günü Florya Atatürk Ormanı'nda bir piknik organize etti. Organizasyona B.E.'nin de içinde bulunduğu bir grup öğrenci götürüldü. İddiaya göre küçük çocuk, öğretmen gözetiminde oyun oynadığı sırada düştü ve kafasını spor aletine çarptı. Öğretmenler ilk müdahale olarak B.'nin başına buz takviyesi yaptı. Küçük B., akşam saatlerinde ise evine geri götürüldü.

YÜZDE 28 ENGELLİ KALDI, KAFATASI AÇIK ŞEKİLDE YAŞIYOR

Oğlunun sürekli kusmasından dolayı bir sıkıntı olduğunu anlayan anne Bilge, küçük B.'nin olayı anlatması ardından şoke oldu. Ailesi tarafından Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük B.'nin kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Acilen ameliyata alınan küçük çocuğun kafatasında ise boşluk kaldı. Çünkü yaşı küçük olan B.'nin kafatasına 18 yaşından küçük olduğu için platin takılamadı. Küçük B. ise yüzde 28 engelli kaldı. Küçük B. kafatası açık şekilde yaşamaya mahkum oldu.

2013 YILINDA DOSYA KAPATILMIŞTI

Aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, öğretmenlerin ve ya okul yetkililerinin söz konusu olayda ihmali olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Küçük B.'nin ailesi bunun üzerine okul yönetimine 272 bin lira maddi, 45 bin lira manevi tazminat davası açtı.

YILLAR SONRA RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada okul yetkililerinin aileye 317 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Paranın tahsili gerçekleştirmek için aile, icra mahkemesine başvurdu. Mahkemede ise skandal bir durum oraya çıktı. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce söz konusu anaokulunun ruhsatsız olduğu, okulun bulunduğu binada faaliyet gösteren bir işletmenin de bulunmadığı ortaya çıktı.

DOSYA YENİDEN RAFTAN İNECEK

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava devam ederken, anaokulunun ruhsatsız çıkması üzerine aile avukat Yalçın Baş aracılığıyla yeniden savcılığa başvurdu. Avukat Baş, şikayet dilekçesinde, söz konusu okulun kusursuz olduğu gerekçesiyle kapatılan dosyanın yeniden açılması istendi. Dilekçede Okulun Ruhsatsız işletildiği ve okul binasının tazminat davasının sonuçlanmadan 10 gün önce devredilmesine rağmen okulun halen ruhsatsız bir şekilde faaliyete olduğu belirtildi. Avukat'ın ihbarı üzerine anaokulu hakkında yıllar önce kapatılan dosya yeniden raftan inecek.

AVUKAT SABAHA KONUŞTU:

B., KAFATASI AÇIK, EĞİTİMİ AKSADI

11 yaşındaki müvekkilinin Av. Yalçın Baş Sabah'a konuştu: 'Olayda büyük bir mağduriyet vardır. Kaza gerçekleştiğinde 5 yaşında olan B. şu an 11 yaşında ve 6 yıldır idari sorumsuzluklar nedeniyle kafatası olmadan yaşıtlarından farklı bir şekilde ve engellerle yaşamak zorunda bırakıldı. Küçük B.'nin şu an kafatasına platin takılamadığı için anne Bilge, sürekli refakatçi bir şekilde yanında geziyor. Eğitim hayatı sekteye uğramış durumda. Aile bu olaydan dolayı maddi ve manevi büyük zararlar görmüştür. Ruhsatsız okul işletenler çocuğun tedavisi için çıkan tazminatı ödememek adına şirketin için boşaltarak tazminatı ödememiştir. Ruhsatsız bu okul 20 yıldır İstanbul'un göbeğinde işletiliyor. Bu okul bir anaokulu ve minnacık çocukların büyük paralara ve devlet denetiminde olduğu inancıyla ailelerce gönderildiği bir okuldur. Zira İstanbul'un göbeğinde denetimsiz ve ruhsatsız olarak bir anaokulun olacağı hiç bir ailenin aklına gelemez.'