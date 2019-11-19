A101 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta 21 Kasım A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

A101 aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından her hafta yakından takip ediliyor. Perşembe günleri getirdiği ürünler ile dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap etmeyi başaran ve aynı zamanda oldukça kaliteli ürünleri indirimli fiyatlara getiren market, perakende satışta Türkiye'nin en önde gelen zincirleri arasında bulunuyor. Çok sayıda birey gün içerisinde 'A101 aktüel ürünler listesi bu hafta neler var' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak A101 'ALDIN ALDIN' ürünlerini sizler için haberimizin içerisinde hazırladık. İşte 21 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 KASIM YAYINLANDI! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 marketler zinciri bu hafta getirdiği ürünler ile çok ses getirecek. Teknolojiden ev aletlerine, beyaz eşyadan elektroniğe pek çok ürünü ucuza getiren market de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Lenovo Notebook, Roadstone Kış Lastiği, WD 1 TB Harici Hard Disk, General Mobile GM 6 DS Cep Telefonu gibi pek çok ürün bulunuyor. İşte 21 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu…

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