CS:GO yeni güncelleme ile neler değişti? Counter Strike Global Offensive yeni operasyon, kasa, bıçaklar…

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan Counter Strike Global Offensive son dönemde battle royale türünün piyasadaki baskınlığı yüzünden oyuncu sayısında kayıplar yaşıyordu. Gece saatlerinde hiç beklenmedik bir güncelleme ile kullanıcılarını şaşırtan CS:GO yine battle royale oyunlarında oldukça popüler olan battle pass sistemini yeni operasyon adıyla oyuna ekledi. Öte yandan yeni bıçak, kasa gibi öğeleri de getiren Valve, Famas ve Galil gibi silahların fiyatlarını ve sekme ihtimallerini düşürdü. Bu sayede bu iki silahın metaya sokulmak istendiği belirtildi. İşte CS:GO'ya gelen güncellemenin detayları…

Parçalanmış Ağ Operasyonu, beraberinde sayısız görev, hediye, yeni karakter modelleri, yeni haritalar ve Parçalanmış Ağ Kasası ile birlikte geldi. Bununla birlikte yeni silah koleksiyonları ve 4 farklı yeni bıçak da Counter-Strike oyuncularını oldukça heyecanlandırdı.

OPERASYON BİLETİ 87.99 TÜRK LİRASI!

İşte Parçalanmış Ağ Operasyonu ile eklenen yeni haritalardan Lunacy, Studio ve Jungle'dan bazı görseller:

Operasyon ile birlikte yeni bıçaklar ve silah skinleri de oyuna eklendi.

T tarafının yeni canavarı olan ve AK-47'nin tahtını çalan SG 553'e bir güncelleme geldi. $2750 değerinde olan silahın fiyatı $3000'a yükseltildi. Aynı zamanda T ve CT taraflarının cep tüfeği olan Galil ve FAMAS'ta önemli değişiklikler yapıldı. Bu iki silahın da değeri $200 düşürüldü ve Galil $1800 olurken, FAMAS ise $2050 değerine geriledi. Fiyatlarının düşmesi ile birlikte bu iki silahın da tam otomatik modda mermilerinin doğruluğu düzenlendi. Bu da demek oluyor ki bu iki silahın da sekmelerinin kontrolü artık daha kolay olacak ve mermiler, oyuncuların istediği gibi gidecek. Peki, bu değişiklikler Galil ve FAMAS metasını oyuna getirecek mi?