Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019 | Devlet Hastaneleri saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

Hastaneler, herhangi bir şekilde yaşanan rahatsızlıklarda uzmanlaşmış tıbbi ve hemşirelik personel ekipmanla hasta tedavisi sağlayan bir kurumdur. Hastaneden daha küçük olan tıbbi tesislere ise poliklinik denir. Hemen herkesin her dönem hastanelere gitme ihtiyacı olabilir. Bu gibi durumlarda sigortayla tedavi olabildiğinden ve ücretsiz olmasından dolayı devlet hastaneleri daha çok tercih edilir. Haftanın 7 günü 24 saat açık bir kurum olan devlet hastanelerinin mesai saatleri dışında tek açık olan kısmı acil servisleridir. Bu yüzden hastanelerde işleri olan vatandaşlar arama motoru üzerinden sıklıkla 'Devlet hastaneleri çalışma saatleri ve devlet hastaneleri saat kaçta açılır kaç kapanır' sorularının yanıtlarını arıyorlar.

DEVLET HASTANELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | DEVLET HASTENELERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Devlet hastaneleri sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da girer ve 13:30'da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00'da ise mesai bitmektedir. Devlet hastaneleri, acil servis hizmetleri hariç olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Hastane randevularınızı Alo182'yi arayarak alabilirsiniz.

HASTANE NEDİR?

Hastane (eski adı: Darüşşifa), sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurum. Hastanelerde hastalar, paralı veya parasız olarak tedavi edilirler. Hastaneler, devlet hastaneleri, özel üniversiteler, dernekler, sigorta şirketleri tarafından ücretli veya ücretsiz olarak işletilirler. Geçmişte dinî organizasyon ve gönüllüler tarafından verilen hastane hizmetleri günümüzde doktor, cerrah, hemşire, ebe, eczacı gibi sağlık profesyonelleri tarafından verilmektedir