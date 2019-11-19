Efsane Cuma yaklaştı! Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Hangi ürünlerde indirim olacak?

"Efsane Cuma ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar pek çok ürünü indirimli ve avantajlı şekilde satın alabilecek. Çok sayıda ve çeşitte ürünün indirimde olması vatandaşları özellikle de alışveriş tutkunlarını cezbediyor. Rutin hayatta bütçeyi aşan ürünlerin böyle durumlarda epey avantajlı hale dönüşmesi hemen hemen herkesin dilediği gibi alışveriş yapmasına olanak tanıyor. Peki Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte tüm bilgiler!

2019 EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu yıl 29 Kasım tarihinde başlayacak. Fakat çoğu internet mağazası ve fiziki mağaza, Efsane Cuma indirimlerini daha erken tarihte başlatıyor. Bununla birlikte Efsane Cuma indirimlerini bir haftalık bir süreye yayan mağaza ve internet alışveriş sitelerinin sayısı da oldukça fazla.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Her firma, Efsane Cuma kapsamında farklı tarihlerde ve farklı şekillerde çeşitli kampanyalar uyguluyor. Bazı firmalar Efsane Cuma indirimlerine, Efsane Cuma olarak adlandırılan güne denk gelen 29 Kasım tarihinden 1 hafta önce başlarken, bazı firmaların ise yalnızca 29 Kasım tarihinde indirim uygulamasına gitmesi bekleniyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA GEÇERLİ?

Efsane Cuma indirimleri hem internet üzerinden ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret sitelerinde hem de AVM veya cadde mağazalarında geçerli olacak. Efsane Cuma indirimlerinden faydalanarak satın alınabilecek ürün grubu ise teknoloji ürünleri olarak tanımlanıyor. Markalar tarafından paylaşılan indirim oranlarına bakıldığında, Efsane Cuma indirimleri kapsamında teknoloji kategorisinde yapılacak alışverişleri çok daha uyguna getirmek mümkün.