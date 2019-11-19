Moskova'nın Şifresi Temel filminin konusu ne oyuncuları kim? Moskova'nın Şifresi Temel nerede çekildi?

İlk serinin ardından ara vermeden çekilen ikinci seride kahramanız Temel'in bu sefer Moskova'daki maceralarına tanık oluyoruz. 2012 yapımlı film gişede iyi sonuçlar almakla birlikte izleyicilerden de oldukça olumlu tepki almıştı. Sevilen oyuncu Alper Kul'un başrolünde oynadığı dizi akşam vaktini gülerek geçirmek isteyenler için oldukça iyi bir alternatif olarak gözüküyor. Peki, Moskova'nın Şifresi Temel Filmi'nin konusu nedir? Moskova'nın Şifresi Temel filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte bu soruların yanıtı…

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL FİLMİ KONUSU, OYUNCULARI VE ÇEKİM YERİ

Fıkralardan tanıdığımız Temel karakterinin maceralarına tanık olduğumuz Moskova'nın Şifresi Temel filmi, Sümela'nın Şifresi filminin devam niteliğinde bulunuyor. İlk filmiyle gişede oldukça iyi sonuçlar alan yapımın ikinci filminde Temel'in Moskova'daki maceralarına tanık oluyoruz.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL'İN KONUSU NEDİR?

Temel, Trabzon'da, hazineyi bulmuş ve Zuhal'e kavuşmuştur. Ancak işin aslı Temel'in zannettiği gibi değildir. Korkunç İvan ve mafyası, Temel'in bilmeden yol açtığı bir yanlış anlama sonucunda Türk mafyası ile bir iş için takas yaparken silahlı çatışmaya girmiş ve birbirlerini öldürmüşlerdir. Temel, işler sarpa sarınca hazine için kazdığı çukurdan çıkan Rusların altınlarını, Sümela'nın hazinesi zannederek almıştır. Altınları çalınan ve adamları ölen mafya babası Korkunç İvan bu duruma çok sinirlenmiştir. Korkunç İvan bu olay sonrasında en güvendiği adamı Abromoviç'i, Temel'i ortadan kaldırması için Trabzon'a yollar ve olaylar başlar.

Temel, yaşanan bir takım olaylardan sonra peşinde olan tehlikenin farkına varınca Abromoviç'i yakalamak ve hesap sormak için arkadaşı Turgay'la birlikte Moskova'ya gider. Ancak bir süre sonra Ruslara yakalanırlar. Temel'in eşi Zuhal ise, onun Rusya'ya kadınlar için gittiğini düşünerek peşinden gider. Temel'i öldürme niyetiyle Moskova'ya giden Zuhal, onu mafyanın elinden kurtarır. Ancak Zuhal Trabzon'a döndükten sonra yaşanan olayların ardından annesinin evine gider. Temel etrafındakilere Zuhal'e yalan söylemesinin sebebinin Zuhal'i belaya bulaştırmamak için olduğunu bir türlü inandıramaz ve sevdiği kadına kavuşmuşken tekrar kaybeder. Ancak Zuhal'in hamile olduğunu öğrenmesi ile ikili için yeni bir gelecek başlar.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL'İN OYUNCULARI

Temel (Alper Kul)

Zuhal Yücesoy (Aslıhan Güner)

Turgay Büyükdere (Ruhi Sarı)

İmam Necati Sözer (Salih Kalyon)

Cemil (İsrafil Köse)

Sinan (Çetin Altay)

Şehriye Sözer (Ayşegül Günay)

Ali Kemal Sözer (Necip Memili)

Başkomiser (Emin Albayrak)

Anastasiya (Anastasiya Pavelyeva)

Filiz (Duygu Şen)

Bekir (Seymen Aydın)

Songül (Gülden Güney)

Sergei (Barış Sezer)

Diyanet Görevlisi (Sinan Bengier)

Davut (Erdem Baş)

Valeri Abromoviç (İsmail Hakkı Ürün)

Şoför Selim (Ceyhun Gen)