QNB Finansbank çalışma saatleri! QNB Finansbank şubeleri resmi ve dini bayramlarda açık mı?

1987 yılında kurulan ve yıllar boyunca bankacılık sektöründe bugün faydalandığımız hizmetlerin çoğuna öncülük eden QNB Finansbank, 1999 yılında ilk taksitli kredi kartını müşterilerinin kullanımına sundu. "Taksit atlat", "Puanlarla mil kazanma" gibi uygulamaları ile kısa süre içerisinde en fazla Visa karta sahip banka haline gelen QNB Finansbank, 2010 yılında "En iyi banka kartı lansmanı" kategorisinde, Cards and Payments Europe'da ödüllendirildi. Bu kategoride ödül olan ilk ve şimdilik tek Türk bankası olan QNB Finansbank, 2012 Ekim ayında kurduğu Enpara.com ile şubesiz internet bankacılığı döneminin kapısını açtı.

2006 yılında Yunanistan bankası National Bank of Greece tarafından satın alınan, 2016 Haziran'ında ise Katar Ulusal Bankası (QNB) ile birleşen QNB Finansbank, bugün ülkemizin en büyük özel sermayeli bankalarından bir tanesi konumunda. Pek çok bankacılık hizmetinin öncüsü olan ve bu sayede oldukça geniş bir müşteri ağına sahip olan QNB Finansbank, şubelerinin çalışma saatleri en çok araştırılan bankalarından bir tanesi. Bankaların çalışma saatleri prensibinin ülkemiz kamu kurumları ve özel kuruluşları ile çoğunlukla benzerlik göstermesi, QNB Finansbank çalışma saatlerinin de yoğun olarak araştırılmasına sebep oluyor. QNB Finansbank şubelerinde işlemi olup bankanın mesai saatlerini araştıranlar için öğle tatili saatleri ile birlikte QNB Finansbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını yanıtladık.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank'ın açılış, kapanış saatleri ile birlikte öğle arası tatili şu şekilde:

QNB Finansbank şubeleri kaçta açılıyor?

QNB Finansbank açılış saati: 09:00

QNB Finansbank şubeleri kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank kapanış saati: 17:00

QNB Finansbank öğle arası kaçta başlayıp kaçta bitiyor?

QNB Finansbank öğle tatili: 12:30 – 13:30

QNB Finansbank çalışma saatleri; sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında. 17:00'ın ardından gerçekleştirilecek işlemlerde banka şubesi kanalını kullanmak mümkün değil. Fakat ATM işlemleri ile mobil ve internet bankacılığı işlemleri için herhangi bir saat kısıtlaması yok. Yukarıda belirtilen mesai saatleri dışında gerçekleştirmek istediğiniz hemen her işlem için mobil ve internet bankacılığı ile ATM kanallarından birini tercih edebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK ÖĞLE TATİLİ

QNB Finansbank öğle arası kaçta? QNB Finansbank öğle arası saatleri şu şekilde: Öğle molasına 12:30'da giren QNB Finansbank şubelerinin 1 saatlik molası var. QNB Finansbank şubeleri, 13:30'da sona eren öğle arası tatilinin ardından 4 saat daha çalışıyor.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA GÜNLERİ

QNB Finansbank şubelerinde işlemi olup, söz konusu işlemi banka şubelerinden bir tanesinde gerçekleştirecek olanlar, QNB Finansbank mesai saatlerini araştırıyor. Diğer bankalar ile benzerlik gösteren QNB Finansbank çalışma günleri, yalnızca hafta içi günlerinden oluşuyor. Dolayısıyla QNB Finansbank hangi günler açık sorusunun cevabı yalnızca hafta içi günleri.

QNB FİNANSBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

QNB Finansbank merkez binası Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli – İstanbul adresinde bulunuyor. QNB Finansbank müşteri hizmetleri ile 0850 222 0900 telefon numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.