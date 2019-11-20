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20 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bu akşam çekilecek olan Şans Topu çekiliş sonuçları büyük bir merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Topu sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 20 Kasım MPİ çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 22:25
20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 20 Kasım Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

20 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU!

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı. Haberimizin devamından şanslı numaralara ulaşabilirsiniz...

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20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
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