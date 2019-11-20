20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 20 Kasım Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

20 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU!

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı. Haberimizin devamından şanslı numaralara ulaşabilirsiniz...