Psikopat, yaza yaza geldi cinayetle bitti

Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından kabloyla boğulup, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gün Fatih Mahallesi'ndeki apart dairede meydana geldi. Muğla'da yaşayan Zafer Pehlivan (19) eski sevgilisi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel ile görüşmek için Isparta'ya gitti. Apart dairede yaşayan genç kız ile eski sevgilisi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Zafer Pehlivan genç kızın boğazını sıkıp, darp etti. Başından darbe alan ve yaralanan Güleda, eski sevgilisi ile birlikte hastaneye giderek ayakta tedavi oldu. Genç kız, 'şikâyetçi misin' diye soran polise şikâyetçi olmadığını söyledi. Güleda ve eski sevgilisi daha sonra eve döndüler. Ancak genç kız ile Zafer Pehlivan arasında pazartesi günü tekrar kavga çıktı. Zafer Pehlivan, Güleda'nın önce boğazını kabloyla sıktı daha sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Pehlivan tutuklandı. Zafer Pehlivan'ın cinayetten önce instagramdaki hesabının açılış sayfasında 'Ömrü kısa sevgisi sonsuz kelebeğim' yazdığı ve kalp işareti koyduğu ortaya çıktı. Pehlivan'ın cinayetten bir hafta önce ise 'Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanının değerini bilemedik. 11.11.2019' paylaşımını yaptığı belirlendi. Pehlivan'ın cinayetten hemen sonra yaptığı son paylaşımı ise 'Bitti. 18.11.2019 13.47' oldu.



BİR BUÇUK GÜN ALIKOYUP ÖLDÜRDÜ

ZAFER Pehlivan ifadesinde, genç kızın evine pazar günü gittiğini, Osman isimli bir erkek arkadaşı eve gelince kıskançlık krizine girdiğini, Osman gittikten sonra genç Güleda'ya şiddet uygulamaya başladığını anlattı. Güleda'nın 'hava alma' bahanesiyle 2 kez dışarı çıkıp kaçmak istediğini söyleyen zanlı, "İkinci çıkışımızda yine kaçmak istedi, yakaladım. Apartın önünde tokat attım, ittim. Yere düşüp kafasını çarptı. Onu ambulansla hastaneye götürdüler. Birileri beni otogara bıraktı. Para çektim, taksiyle hastaneye gittim sonra Güleda'yla beni karakola götürdüler. Güleda şikâyetçi olmadı. Onu polisler eve götürdü. İfademden sonra ben de aparta gittim. Güleda, başının ağrıdığını söyleyince tekrar hastaneye götürdüm. Saat 05.00'te eve döndük, uyumuşuz. 10.00 gibi kalktık. Osman, telefonla beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Güleda'ya aralarında bir şey olup olmadığını sordum. Kabloyu boğazına sardım ve sıktım. Sonra kalbini kontrol ettim. Yaşadığını görünce kalbine bıçak sapladım. Yarım saat sonra evden çıkarak, annemi aradım, cinayet işlediğimi söyledim" dedi.

'KAPATIN ŞEHRİN IŞIKLARINI GÜNAHI DÜŞÜMDE KALSIN'

Sevgilisi tarafından öldürülen Güleda Cankel'in ise olaydan 4 gün önce sosyal medya hesabından, "Sever mi her kalp katilini" mesajını paylaştığı görüldü. Cankel'in, 18 Kasım'da öldürülmeden bir gün önce, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışıklarını günahı düşümde kalsın' yazdığı görüldü.