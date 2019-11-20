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sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Kasım bilet sorgulama ekranı

20 Kasım çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta üç kişinin bildiği sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 961. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen üç kişi olmuş ve 312.448,00 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 22 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 20 Kasım MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 14:27
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Kasım bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 312.448,00 TL'lik büyük ikramiyenin üç kişi tarafından bilinmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 20 KASIM

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanınca aşağıdaki panel aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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