Son Dakika: Ege’de Denizi’nde korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 21 Kasım

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, 06.25 saatlerinde Ege Denizi'nde Datça Muğla'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin derinliği 107.10 km olarak duyurulurdu. Son dönemde Marmara ve Ege bölgesinde yaşanan depremler vatandaşları bu konuda tedirgin ederken, araştırmalar yapmaya da sürüklüyordu. Gün içerisinde sıklıkla Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyordu. Son olarak bu sabah saatlerinde Muğla Datça'da yaşanan sarsıntı, vatandaşlar tarafından hissedilmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM! 3.2 BÜYÜKLÜĞÜ'NDE…

Ege Denizi'nde sabah saat 06.25 civarında deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklanırken, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…