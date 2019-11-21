21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları! MPİ ile Süper Loto çekiş sonucu ve bilet sorgulama!

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 21 Kasım Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen haftanın ardından Süper Loto sonuçları konusunda ilgi daha da artmıştı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

21 KASIM MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 21 Kasım 2019 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Haberimizin devamından bilet sorgulama ekranına ve bugünün şanslı numaralarına ulaşabilirsiniz...