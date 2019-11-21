Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Kasım bugün A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yanıtı...

aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Kasım bugün kataloğunda neler var? İşte yanıtı...

Her hafta getirdiği birbirinden yenilikçi ve ucuz ürünleri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran marketler zinciri ’in bu haftaki aktüel ürünler listesi belli oldu. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar her kesime hitap etmeyi başaran market, her hafta Perşembe günleri teknolojiden ev aletlerine, beyaz eşyadan elektronik aletlere kadar her türlü ürünü indirimli şekilde kullanıcıların beğenisine sunuyor. Peki, bu hafta listesinde neler var? 21 Kasım yayınlandı!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:06
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Kasım bugün A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yanıtı...

aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından her hafta yakından takip ediliyor. Perşembe günleri getirdiği ürünler ile dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap etmeyi başaran ve aynı zamanda oldukça kaliteli ürünleri indirimli fiyatlara getiren market, perakende satışta Türkiye'nin en önde gelen zincirleri arasında bulunuyor. Çok sayıda birey gün içerisinde ' listesi bu hafta neler var' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak A101 'ALDIN ALDIN' ürünlerini sizler için haberimizin içerisinde hazırladık. İşte 21 Kasım

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 KASIM YAYINLANDI! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 marketler zinciri bu hafta getirdiği ürünler ile çok ses getirecek. Teknolojiden ev aletlerine, beyaz eşyadan elektroniğe pek çok ürünü ucuza getiren market de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Lenovo Notebook, Roadstone Kış Lastiği, WD 1 TB Harici Hard Disk, General Mobile GM 6 DS Cep Telefonu gibi pek çok ürün bulunuyor. İşte 21 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Kasım bugün A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yanıtı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN