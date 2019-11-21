Burger King çalışma saatleri neler 2019? Fast food zinciri Burger King saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte yanıtı...

Fast food yiyecek türündeki en büyük markalardan bir tanesi olan Burger King ilk defa 1954 yılında Miami'de kurulmuştur. Ülkemizde de çok popüler olan Burger King çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Hem cadde, hem de AVM mağazacılığı yapmasından kaynaklı olarak sabit bir çalışma saati bulunmuyor. Peki, 'Burger King saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor' Özellikle gece saatlerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan bu sorunun yanıtına haberimizin içerisinde yer verdik. Öte yandan Burger King havaalanı çalışma saatleri, fiyatlandırmaları ve açılış kapanış saati değişkenlik göstermektedir.

BURGER KİNG ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | BURGER KİNG HAFTA SONU, BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Burger King mağazaları 1 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 1 Ocak günlerinde daima açıktır. Burger King kapanış ve açılış saati ise duruma göre değişkenlik göstermektedir. Bunun başlıca nedeni ise şubelerinin hem AVM hem de cadde mağazacılığı yapması oluyor. İşte Burger King çalışma saatleri;

Burger King çalışma saatleri;

AVM içindeki şubeleri, sabah 10:00'da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar çalışmaya devam eder. Avm dışında olan Burger King şubeleri ise sabah 07:30 da açılıp, gece 01:00'da kapanmaktadır. Burger King hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ayrıca resmi tatillerde de hizmet vermektedir.

BURGER KİNG HAKKINDA

Miamili girişimciler James McLamore ve David Edgerton, Burger King Corporation'ı 1954'te kurdular. 5 yıl sonra, 5 Florida Burger King'lerini ulusal bir zincire çevirmeye hazırdılar. 1967'de şirketlerini Pillsbury'e satana kadar Burger King, ülkedeki 3. büyük fast-food zinciri haline geldi ve sektörün lideri McDonald's'ın ardından ikinci olmak üzereydi.

Burger King'in büyüme hikâyesi fast-food sektöründe bayilik ve reklamın gelişiminin hikâyesidir. McLamore ve Edgerton 1954'te basit bir konseptle başlamışlardı: savaş sonrası tomurcuklanan çok çocuklu aileleri uygun fiyatlı, çabuk sunulan ızgarada pişmiş burgerlere çekmek. Fikir benzersiz değildi: ucuz müşterilerine araba içinde fast-food sunan restoranlar 1950'lerin başından beri tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşermekteydi. Aslında 1954, arabaya hizmet yapılan orijinal Güney Kaliforniya restoranları McDonald's imparatorluğunun başlangıcı olan McDonald kardeşlerle Ray Kroc'un anlaşmasını yaptığı yıldı.

McLamore ve Edgerton Burger King restaurantlarına farklı bir yön vermeye çalıştılar. Burger King yemek odası sunan ilk zincir oldu. 1957'de menüye soslu, peynirli, marullu, turşulu ve domatesli burger Whopper'ı damak tadı merakı olanlara için eklediler. Ama fiyatları uygun tutmaya devam ettiler: bir hamburger 18 cent, bir Whopper da 37 cent'ti. 1958'de giderek popüler olan bir medyadan yararlandılar, televizyon: ilk Burger King televizyon reklamı Miami'nin VHF istasyonunda görüldü.

1959'da McLamore ve Edgerton Florida'nın ötesine geçmeye hazırdılar ve bayilik sistemi ürünlerini daha geniş bir pazara taşımak için bayilik vermeye başladılar. Yatırımcılarını ülke içinde geniş bölgeler için tek yetkili olma hakkı vererek çektiler. Kendileri de geniş işletmeler olan, bu bölgesel hakların alıcıları kendi bölgelerinde istediklerini yapabilmekteydiler: arazi alıp, istedikleri kadar mağaza kurabilir, bölgenin parçalarını başka yatırımcılara satabilir veya değişiklik yapabilirlerdi. McLamore ve Edgerton başlangıç ödemeleri ve kesintilerini alıp bayilerini oldukça serbest bıraktılar.

Şirket 26 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı açıklamada, Kanadalı kahve ve donuts satıcısı Tim Hortons Inc.'i satın alarak merkezini Kanada'ya taşıma kararı aldı.