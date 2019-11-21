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Adana'da akılalmaz olay! oyuncaları ciğercide şişle saldırdı!

Adana’da çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A., restoranda 'selamlaşma' yüzünden çıkan kavgada, ciğer şişiyle kovaladıkları 2 kişiyi darbetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı bir açıklamada, şüphelilerin rol aldığı diziye tepki göstermişti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 10:57
Adana'da akılalmaz olay! Dizi oyuncaları ciğercide şişle saldırdı!

Olay, pazar günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. (54) ile A.H. (54) restoranda yemek yerken, mafya konulu, internet üzerinden yayınlanan bir dizinin oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A. geldi. Bir süre sonra iki grup arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengizhan Y. ile B.A., ellerine geçirdikleri ciğer şişleriyle H.A. ile A.H.'yi kovaladı. İkili, bir iş yerine sığınan H.A. ile A.H.'yi yakalayıp dövdü. Şüpheliler, H.A.'nın elinde bulunan ruhsatlı tabancayı da alarak kaçtı.

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Adana'da akılalmaz olay! Dizi oyuncaları ciğercide şişle saldırdı!
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