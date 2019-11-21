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indirimleri başladı! 21-22 Kasım indirimli ürünler satışa çıktı!

Binlerce kişinin heyecanla beklediği indirimleri başladı! Bu sene 21-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan büyük indirimler sayesinde vatandaşlar online alışveriş sitelerinden birçok ürünü daha uygun fiyata satın almanın hayalini kuruyor. Ayrıca bazı mağaza ve markalar bu kampanyayı uzattığını ve bir haftalık bir süreye yaydığını da duyurmuştu. Teknoloji, giyim ve market ürünlerinde yüzde 80'e varan fırsatlarla markalar müşterilerini bekliyor olacak. İnternet üzerinden "Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, ne zaman sona erecek?" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda geçerli olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 21:34
Efsane Cuma indirimleri başladı! 21-22 Kasım Muhteşem Cuma indirimli ürünler satışa çıktı!

indirimleri başladı! Onlarca markanın fiyatlarını yarıdan fazla düşüreceği ve 22 Kasım tarihinde uygulanacak olan bu fırsat için haftalardır heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Her yıl sadece bir gün boyunca uygulanan bu büyük indirim ile binlerce müşterinin yüzü gülecek. Birçok markanın şimdiden başlattığı bu kampanya ile ilgili olarak vatandaşlar internet üzerinden "Efsane Cuma indirimleri ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, özellikle online alışveriş sitelerinde uygulanan ve şimdiden başlayan indirimleri başladı mı, ne zaman sona erecek? Hangi mağazalarda geçerli olacak? İşte detaylar…

MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA GEÇERLİ?

İnternet üzerindeki çeşitli e-ticaret siteleri, Efsane Cuma indirim kampanyası fırsatlarını 21 Kasım tarihinden itibaren tüketicilerinin erişimine sunmaya başladı. Haberimizin devamından detaylara ulaşabilirsiniz...

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Efsane Cuma indirimleri başladı! 21-22 Kasım Muhteşem Cuma indirimli ürünler satışa çıktı!
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