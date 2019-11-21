Efsane Cuma indirimleri başladı! 21-22 Kasım Muhteşem Cuma indirimli ürünler satışa çıktı!

Efsane Cuma indirimleri başladı! Onlarca markanın fiyatlarını yarıdan fazla düşüreceği ve 22 Kasım tarihinde uygulanacak olan bu fırsat için haftalardır heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Her yıl sadece bir gün boyunca uygulanan bu büyük indirim ile binlerce müşterinin yüzü gülecek. Birçok markanın şimdiden başlattığı bu kampanya ile ilgili olarak vatandaşlar internet üzerinden "Efsane Cuma indirimleri ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, özellikle online alışveriş sitelerinde uygulanan ve şimdiden başlayan Muhteşem Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman sona erecek? Hangi mağazalarda geçerli olacak? İşte detaylar…

MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA GEÇERLİ?

İnternet üzerindeki çeşitli e-ticaret siteleri, Efsane Cuma indirim kampanyası fırsatlarını 21 Kasım tarihinden itibaren tüketicilerinin erişimine sunmaya başladı. Haberimizin devamından detaylara ulaşabilirsiniz...