Kanser artık kronik hastalığa dönüşüyor

BUGÜN NELER OLDU

İspanya'nınBarcelona kentinde düzenlenen Avrupa Tıbbi Onkoloji Topluluğu Kongresi'ne (ECMO 2019) Türkiye'den alanında uzman pek çok onkolog da katıldı. Uzmanlar kongrede konuşulan yeni tedaviler ve kişiye özel akıllı ilaçlar sayesinde kanserin kronik bir hastalığa dönüşeceği ve tıpkı bir hipertansiyon, diyabet tedavi edileceği konusunda hemfikir.Kanserin, özellikle bağışıklığımızın negatif baskılanmasını ortadan kaldıran ilaçlarla birlikte yeni bir yolculuğa başladık. Akciğer kanserinde artık kemoterapisiz bir tedavi veya kemoterapi tedavisinin başarısını artıracak bireyselleştirilmiş tedavilerle uzun yaşamı öngörebiliyoruz. Kişinin bağışıklık sistemini aktive ederek kullandığımız immunoterapiler bu hastalığın kronikleşmesini sağlıyor. Bu hastaların diyabet gibi, kroner arter hastalığı gibi uzun vadede yaşamasını sağlıyor. İmmunuoterapi ile hastalarımızın yüzde 30-70 gibi bir kısmında kemoterapiden daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz.Akciğer kanserinde, immun ajanlar, kemoterapi ajanları kadar toksik değil, yan etkileri kemoterapi kadar çok değil. Ve kemoterapiye göre daha etkililer. Daha uzun sağ kalım, daha az yan etki sağlıyorlar. Tümör üzerinde bu ilaçların iyi çalıştığını gösteren belirteçler var. Yeni açıklanan çalışmalar, bize 2 tane ilacın ilk basamakta kemoterapiden daha üstün olduğunu gösterdi.2007'den günümüze geldiğimizde akciğer kanserli hastaların 5 yıl sağ kalım oranı yüzde 50. Kanser tedavisinde devrim yaşıyoruz. Eskiden kolon kanserinde 6-8 ay sağ kalım derdik, şimdi 30-40 ay diyoruz. Kanserlerde; akciğer, meme, melanom, ciddi şekilde kronikleşmeye başladı. Melanomda sağ kalımlarımız 4 yıl, oran yüzde 58'lerde. Hastaların ömürleri uzarken, sürünmüyorlar, kaliteli de yaşıyorlar. İşlerine gidebiliyorlar, hastaneye daha az gidiyorlar. Akciğer kanserli bir hastamda beklenen ömür 2-4 aydı, akıllı ilaç ile 3. yılında ve hâlâ hayatta.Bir grup bilim insanı, yoğurt ve lifli gıdalarla beslenmenin akciğer kanseri riskini azalttığını keşfetti. Vanderbilt Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacıların 1.4 milyon kişiden alınan verilerle yaptığı yeni çalışma, ülkemizde yoğun şekilde tüketilen yoğurdun bir faydasını daha açığa çıkardı. Avrupa ve Asya'dan bazı ülkelerden insanların dâhil olduğu, bunun yanı sıra ABD'den de katılımın sağlandığı yeni araştırmaya göre lifli gıdalar ve yoğurdu sıklıkla tüketen kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski azalıyor. Yoğurt ve lifli gıdaları az tüketenlerin çok tüketenlere göre ortalama yüzde 33 daha fazla akciğer kanseri riskine sahip olduğunu belirlendi. DIŞ HABERLER