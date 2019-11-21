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Son dakika: ’de ! 2 kardeş hayatını kaybetti

Son dakika haberi... ’in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 17:21
Son dakika: Mardin’de silahlı kavga! 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi Ipekyolu yan yolda 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Mardin’de silahlı kavga! 2 kardeş hayatını kaybetti
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