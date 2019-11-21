Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 21 Kasım

On binlerce şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 630. gerçekleştirilen Süper Loto'da büyük ikramiyeyi bilen olmamıştı. Bu sebepten dolayı on binlerce kişi bu hafta yapılacak çekilişi beklemeye koyuldu. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Geçtiğimiz hafta 10 milyon 443 bin 389 lira 92 kuruşun devrettiği şans oyununun bu haftaki çekiliş sonuçlarına haberimizin içerisinden açıklandıktan hemen sonra ulaşabilirsiniz…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra sorgulama ekranından haberimizin içerisinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA 21 KASIM

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'de gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO'DA HİÇ BİLEN OLMADIĞI ZAMAN NE OLUR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.