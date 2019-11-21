Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesi hakkında son dakika gelişmesi: Katilden kan donduran telefon!

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, kahreden olaya ilişkin son dakika detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, Güleda Cankel, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisiydi. Ailesi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşıyordu. Zafer Pehlivan da Menşeteşeli'ydi. 5 yıllık arkadaşlıklarını Güleda sonlandırmıştı. 19 yaşındaki Zafer, eski sevgilisiyle görüşmek için Isparta'ya gitti. İkili arasında çıkan kavgada Zafer Pehlivan genç kızın boğazını sıktı, darp etti.

Başından darbe alan Güleda, eski sevgilisiyle birlikte hastaneye gidip ayakta tedavi oldu. Şikâyetçi olmadı. Pazartesi günü tekrar kavga çıktı. Ancak gözü dönmüş katil zanlısı, bu kez Güleda'nın önce boğazını kabloyla sıktı daha sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet tam 17 saat sürmüştü. Zanlının Instagram'da "Bitti 13:47" paylaşımı da caniliğin son boyutuydu.

KATİLDEN KAN DONDURAN TELEFON!

Kızlarını kaybeden Cankel ailesi yıkıldı. SABAH, baba Mustafa Cankel'e ulaştı ve kızıyla en son ne zaman konuştuklarını, katilin amcasına hangi mesajı attığını babasından dinledi.

İşte, son dakika haberinin detayları...