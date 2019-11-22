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nasıl kılınır? Cuma namazı kılışını ve namazda okunacak sureler!

Her hafta bu mübarek günün huzurunu ayrı bir şekilde yaşayan İslam âlemi, nasıl kılınır sorusuna da yanıt arıyor. Öğle ezanı ile birlikte camiler her zaman olduğu gibi dolacak ve eller semaya kaldırılacak. Tam bu noktada ise, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Gibi ilgili konular internet üzerinden araştırılıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından abdestin nasıl alınacağını öğrenebilir, cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. Peki, Cuma namazı nasıl kılır, kaç rekattır? Hangi sureler okunur? İşte tüm bu soruların cevabı…

Giriş Tarihi: 22.11.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 08:05
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılışını ve namazda okunacak sureler!

Bu anlamlı günde ibadet ve görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ' nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Müslümanlar için fark kılınan bu ibadet İslam alemi için büyük önem taşıyor. Diyanet'in aktardıkları ile adım adım Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Diğer detaylar için haberimizin diğer sayfalarını ziyaret edebilirsiniz…

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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılışını ve namazda okunacak sureler!
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