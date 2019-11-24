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Eşinin yanına defnedildi

Furkan KARA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Eşinin yanına defnedildi
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı. Büyükanıt için Büyük Selimiye Camii'nde öğle vakti düzenlenen törene Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz ile silah arkadaşları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükanıt'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na götürülerek, kendisinden 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt'ın mezarının yanına defnedildi. Yaşar Büyükanıt'a ait madalyalar askerler tarafından ailesine teslim edildi.
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Eşinin yanına defnedildi
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