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İstanbul ’nda korsan otoparkçılar yakalandı

İstanbul ilçesinde korsan otoparkçılık yapıldığı ihbarı gelince İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Kamusal alana araçlarını park edenlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen dört kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 21 tane kontak anahtar ve iki yelek ele geçirildi

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 15:54
İstanbul Beyoğlu’nda korsan otoparkçılar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "İspark Değnekçisinin Rahatlığı Pes Dedirtti" başlığıyla yayınlanan haber ve Beyoğlu'nda değnekçilik yapıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

KORSAN OTOPARKÇILAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerin ayrıntılı incelemesi ardından Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi, Müeyyezade Mahallesi ve Kemankeş Karamustafa Mahalleleri'nde korsan otoparkçılık yapan kişiler olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN DÖRT KİŞİ YAKALANDI

Kendilerini otoparkçı olarak tanıtan bu kişilerin kamusal alana araçlarını park edenlerden haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerden Ramazan N., Mehmet Ş. Y., İsmet D. ve Anıl Y. isimli kişiler aynı gün Beyoğlu ilçesinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

21 TANE KONTAK ANAHTAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 21 tane kontak anahtarı ve iki adet yelek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada İsmet D.'nin "2918 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yedi, "Gasp" suçundan bir, "Kasten Yaralama" suçundan ise iki tane olmak üzere toplamda 10 suçu olduğu tespit edildi. Şüphelilerden "Korsan Otoparkçılık" suçundan işlem yapılan kişiler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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