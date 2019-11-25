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Fatih ve 'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sabah saatlerinde Fatih ve ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 07:09
Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Operasyon kapsamında çok sayıda torbacı diye tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bir araya gelen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

FATİH VE BEYOĞLU'NDA OPERASYON

Fatih ve Beyoğlu'nda yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı.

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Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
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