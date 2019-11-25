Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! O iddia kan dondurdu...

Isparta ilinde 2017 yılı Ağustos ayından bu yana kayıp olan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin olayından flaş bir son dakika haberi geldi. Yakın Tarihte ayrılmak istediği eski sevgilisi tarafından vahşi şekilde katledilen Güleda Cenkel'in ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Isparta Kadın Meclisleri Kaymakkapı Meydanı'nda bir basın açıklaması yapıldı. Bu eyleme katılan Zehra Çaycı'nın annesi kızının ve arkadaşı Korhan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin duyanların kanını donduran bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…