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dakika haberi: olayda flaş gelişme! O iddia kan dondurdu...

Isparta’da 10 Ağustos 2017 tarihinden bu yana kayıp olan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin olayına ilişkin dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yine aynı şehirde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in ayrılmak istediği eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesinin ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanan Isparta Kadın Meclisleri Kaymakkapı Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı. Bu eyleme katılan Zehra Çaycı’nın annesi kızının ve arkadaşı Korhan’ın ortadan kaybolmasına ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. Talihsiz annenin iddiası duyanların kanını dondurdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 18:50
Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! O iddia kan dondurdu...

Isparta ilinde 2017 yılı Ağustos ayından bu yana kayıp olan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin olayından flaş bir dakika haberi geldi. Yakın Tarihte ayrılmak istediği eski sevgilisi tarafından vahşi şekilde katledilen Güleda Cenkel'in ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Isparta Kadın Meclisleri Kaymakkapı Meydanı'nda bir basın açıklaması yapıldı. Bu eyleme katılan Zehra Çaycı'nın annesi kızının ve arkadaşı Korhan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin duyanların kanını donduran bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

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Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! O iddia kan dondurdu...
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