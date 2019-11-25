Turizmde tanıtım atağına geçtik

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyet ve gazetecilerle birlikte sıcak hava balon turuna katıldı.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaretinde açıklama yapan Ersoy, "Kapadokya, 2019 turizm sezonunda 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Sayı yönünden rekora ulaştı. Hedefimiz ise Kapadokya'nın turizmden aldığı pasta payını artırıp gelirlerini yükseltmek. Bundan sonra Kapadokya'da sadece sayıya değil gelire odaklanmamız gerekiyor. Önemli olan bu bölgenin korunmasıdır"dedi.

Ersoy, "Yurt dışında yoğun şekilde tanıtım kampanyasına başladık. Özellikle 2020 itibariyle, Asya ülkeleri yeri pazarlama çeşitlemesi açısından bizim öncelikli hedeflerimiz arasına girdi" diye konuştu. Alp KÖRÜKÇÜ/SABAH

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