İranlı ajan cinayetinin sırrı son mesajda

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Şişli'de sokak ortasında öldürülen İranlı eski istihbarat görevlisi Masoud Molavi'yle (32) ilgili soruşturma sürüyor. Mayıstan beri Türkiye'de bulunan yapay zekâ uzmanı Molavi'nin 11 Ağustos'ta Twitter'da Devrim Muhafızları'nı kastederek "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım. Dua edin ben bu işi yapmadan onlar beni öldürmesin" diye yazdı. Polis, kimliği belirsiz şapkalı saldırganı bulmaya çalışıyor. Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım günü saat 21.45'te meydana gelen olayda Molavi silahlı saldırıya uğradı. Sokakta arkadan yaklaşan kimliği belirsiz ve şapkalı bir saldırgan, 11 el ateş ederek kayıplara karıştı. Saldırıda Molavi hayatını kaybederken, o sırada yoldan geçen Nuri Ö. isimli vatandaş ise hafif şekilde yaralandı. Yapılan incelemelerin ardından polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Molavi'nin İran istihbarat servisinin eski üyesi olduğu iddia edildi. İran vatandaşlığının dışında Amerikan vatandaşı da olan Molavi'nin 2011'de Georgia Teknik Üniversitesi'nde 'Yapay Zekâ' üzerine doktora tezi yazdığı tespit edildi. Mayıstan beri Türkiye'de olan Molavi, Twitter'da 11 Ağustos'ta Devrim Muhafızları'nı kastederek "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım, dua edin ben bu işi yapmadan onlar beni öldürmesin" diye yazmıştı.