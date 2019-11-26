Son dakika haberi: Korkunç şüphe dehşete düşürdü! Kahreden ölüm sarsarken, iki çocuğun aynı şekilde ölmesi şaşırttı!

Rize'de 12 Kasım tarihinde meydana gelen korkunç olay hakkında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Bir binanın 6 katlı apartmanının en üst katında meydana gelen olayda Emine ile Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen bir nedenten ötürü pencereden düştü. Küçük kız ağır yaralanırken olayı gören komşular sağlık ekibine haber verdi. Küçük kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sonrası ise korkunç gerçekler ortaya teker teker çıktı. Edinilen son dakika bilgisine göre; gözaltına alınan anne tutuklanırken konu ile ilgili çarpıcı detaylar şoke etti.

İşte ayrıntılar...