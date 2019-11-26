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haberi: Korkunç şüphe dehşete düşürdü! Kahreden ölüm sarsarken, iki çocuğun aynı şekilde ölmesi şaşırttı!

'nin 6 katlı apartmanının en üst katındaki dairenin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Havuz'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gelişmesi yaşandı. Konuya ilişkin durumunda sorumlu tutulan ve gözaltına alınan anne tutuklandı. 4 yıl önce Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da aynı pencereden öldüğünü ortaya çıkması üzerine tutuklanan anne çocuklarına dehşeti yaşattı. İşte konu ile ilgili son dakika korkunç ayrıntılar!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 22:11
Son dakika haberi: Korkunç şüphe dehşete düşürdü! Kahreden ölüm sarsarken, iki çocuğun aynı şekilde ölmesi şaşırttı!

'de 12 Kasım tarihinde meydana gelen korkunç olay hakkında yaşanan gelişmesi herkesi şoke etti. Bir binanın 6 katlı apartmanının en üst katında meydana gelen olayda Emine ile Medet Havuz çiftinin kızları , bilinmeyen bir nedenten ötürü pencereden düştü. Küçük kız ağır yaralanırken olayı gören komşular sağlık ekibine haber verdi. Küçük kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sonrası ise korkunç gerçekler ortaya teker teker çıktı. Edinilen son dakika bilgisine göre; gözaltına alınan anne tutuklanırken konu ile ilgili çarpıcı detaylar şoke etti.

İşte ayrıntılar...

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Son dakika haberi: Korkunç şüphe dehşete düşürdü! Kahreden ölüm sarsarken, iki çocuğun aynı şekilde ölmesi şaşırttı!
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