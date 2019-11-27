40 yıl önce kalbini 40 yıl sonra böbreğini verdi

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İkiçocuk babası emekli kaymakam Lütfullah Gürsoy'da böbrek yetmezliği vardı. Diyalize giren Gürsoy, kadavradan nakil için de sıraya yazıldı. Gürsoy'a kadavradan böbrek sırasının çok zor geleceğini düşünen 40 yıllık eşi emekli noter Sermin Yılmazlar Gürsoy (64), gönüllü olarak böbreğini vermeye karar verdi. Tetkikler olumlu çıktı. Memorial Hizmet Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi Sorumlusu Op. Dr. Mert Altınel ve ekibi tarafından 25 Eylül'de böbrek nakli gerçekleştirildi. Taburcu olan Lütfullah Gürsoy, "Mesleğim gereği şehir şehir dolaştım. Sağlıklı olduğum dönemde olduğu gibi 12 sene önce böbreklerim alarm yerdiği zamandan sonra da eşim sürekli yanımda oldu. Böbreklerim işlevini kaybedince doktorum hayatımı sürdürebilmem için ya diyalize girmemi ya da nakil olmam gerektiğini söyledi. Bir ay diyalize girdim, kadavradan böbrek için de sıraya yazıldım. Ama eşim diyalize girmeden hayatımı sürdürebilmem için gönüllü oldu. 40 yıldır aynı yastığa baş koyduğum eşim ile şimdi de böbrek kardeşi olduk" dedi.Sermin Yılmazlar Gürsoy ise "40 yıl önce gönlümü verdiğim eşime bu kez böbreğimi verdim. İkinci kez dünyaevine girdik" diye konuştu. Böbrek yetmezliği hastalarının hayata tutunması için diyaliz ve nakilden başka çaresi olmadığını belirten doktor Altınel "Böbrekleri işlevini yitirmişti. Hayatta tutunabilmesi için ya haftada 3 kere diyalize girmesi ya da nakil gerekiyordu" dedi.