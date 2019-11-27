Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tecavüz hükümlüsü ünlü isimden son dakika haberi: 'Pişman değilim'

hükümlüsü ünlü isimden son dakika haberi: 'Pişman değilim'

Hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyenden son dakika haberi geldi! Cinsel saldırı suçundan yaklaşık 10 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Bill Cosby, hüküm giyerek cezaevine girdikten sonra ilk röportajında ilginç açıklamalarda bulundu. Öncelikle pişman olmadığını anlatan Cosby, davanın yalan olduğunu söyledi. Ancak şartlı tahliye için pişman olduğunu söylemeyeceğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 12:57
Tecavüz hükümlüsü ünlü isimden son dakika haberi: 'Pişman değilim'

Bir döneme damga vuran The Cosby Show'un başrol oyuncusu komedyen Bill Cosby, hapishaneden ilk röportajını verdi. Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine konulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby, cezaevindeyken verdiği ilk röportajda, hayatının geri kalanını hapishanede geçirse bile çürümeyeceğini, çünkü kendisine atfedilen suçu için hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

"UMURUMDA DEĞİL"

Geçtiğimiz aylarda görülen davası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Olayla ilgili ilk defa konuşan ünlü komedyen, ilginç açıklamalarda bulunurken, mahkumiyet süreci ile ilgili ABD basınında da farklı görüşler ortaya atıldı. Cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve 3 ila 10 yıla mahkum olan 82 yaşındaki ABD'li komedyen, Black Press USA'ya verdiği röportajda, "8 yıl 9 ayım kaldı. Şartlı tahliye için geldim, pişman olduğumu söylediğimi duymayacaklar. Oradaydım. Orada olmadıklarında bir grup insanın gelip bu konuda konuşmaları umurumda değil" dedi.

İşte dünyanın konuştuğu tecavüz davasının detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tecavüz hükümlüsü ünlü isimden son dakika haberi: 'Pişman değilim'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN