Tecavüz hükümlüsü ünlü isimden son dakika haberi: 'Pişman değilim'

Bir döneme damga vuran The Cosby Show'un başrol oyuncusu komedyen Bill Cosby, hapishaneden ilk röportajını verdi. Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine konulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby, cezaevindeyken verdiği ilk röportajda, hayatının geri kalanını hapishanede geçirse bile çürümeyeceğini, çünkü kendisine atfedilen suçu için hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

"UMURUMDA DEĞİL"

Geçtiğimiz aylarda görülen tecavüz davası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Olayla ilgili ilk defa konuşan ünlü komedyen, ilginç açıklamalarda bulunurken, mahkumiyet süreci ile ilgili ABD basınında da farklı görüşler ortaya atıldı. Cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve 3 ila 10 yıla mahkum olan 82 yaşındaki ABD'li komedyen, Black Press USA'ya verdiği röportajda, "8 yıl 9 ayım kaldı. Şartlı tahliye için geldim, pişman olduğumu söylediğimi duymayacaklar. Oradaydım. Orada olmadıklarında bir grup insanın gelip bu konuda konuşmaları umurumda değil" dedi.

İşte dünyanın konuştuğu tecavüz davasının detayları...