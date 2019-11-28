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MPİ açıkladı: 2020 yılbaşı çeyrek, yarım, bilet fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi tutarı

MPİ tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2020 yılbaşı çekilişi kapsamında tutarı açıklanırken çeyrek, yarım ve bilet fiyatları da belli oldu. Zira, yılbaşına günler kala, milyonlarca vatandaş da 'Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar ve ne zaman satışa çıkacak?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek ümidiyle bilet alacak olan vatandaşlar, Milli Piyango büyük ikramiye tutarının en azından bir kısmını kazanarak hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ne kadar, kaç TL? İşte, 2020 yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı ile konuya dair merak edilen son dakika ayrıntıları;

Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:14
MPİ açıkladı: 2020 Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi tutarı

MPİ tarafından yapılan son dakika açıklamasında, merakla beklenilen 2020 Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye tutarı resmen duyurulurken çeyrek, yarım ve tam fiyatları bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı. Bilindiği gibi, Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi ile milyonlarca vatandaş da hayallerini gerçekleştirmeye çalışacak. Tam bu noktada, MPİ'nin son dakika açıklamasının ardından da konuya yönelik araştırmalar artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye tutarı ne kadar?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından MPİ Yılbaşı çekiliş çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ile konuya yönelik detaylara ulaşabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2020 NE KADAR?

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekiliş için çeyrek bilet 20 TL, yarım bilet 40 TL, tam bilet ise 80 TL olarak belirlendi.

AMORTİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

MPİ YILBAŞI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamındaki biletler geçtiğimiz yıl 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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MPİ açıkladı: 2020 Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi tutarı
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