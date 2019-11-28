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Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? ? Namazda hangi sureler, dualar okunur?

İslam alemi için oldukça önemli ve kıymetli bir gün olarak tanımlanan bir Cuma gününe daha kavuşmanın huzurunu yaşarken, bu mübarek günde cemaat halinde camilere akın edip ibadetlerini eda edecek vatandaşlar, “Cuma namazı nasıl kılınır?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu bağlamda “?” gibi soruların yanıtları da araştırılırken Cuma Hutbesi, Cuma vakti gibi bugüne özel merak edilen farklı konular da söz konusu. İşte Diyanet’in aktardıklarına göre adım adım Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı ile birlikte Cuma namazı kılınışı okunacak sureler, dualar…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 07:45
Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Namazda hangi sureler, dualar okunur?

İbadet ve muhabbet günü olarak tanımlanan mübarek Cuma gününde, her türlü musibetten uzak durulmalı, yapılan ibadetler artırılmalıdır. Bu anlamlı günde ibadet görevini yerine getirmek üzere camiye gidecek ve burada Cuma namazını eda edecek olan vatandaşlar "Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?" "Cuma namazında hangi sureler okunur?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Diyanet tarafından aktarılanlara göre adım adım Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı; sabah.com.tr olarak bu soruları yanıtlamak üzere Cuma namazının kılınışından bahsederken "?" gibi detaylara da değindik.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Diğer detaylar için haberimizin ilerleyen sayfalarını ziyaret edebilirsiniz…

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