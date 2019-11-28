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Otomobilin çarptığı kadın öldü

'da, yolun karşına geçmek isteyen , otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 22:44
Otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba K. (40) yönetimindeki 42 ABB 530 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Tuğba K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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Otomobilin çarptığı kadın öldü
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