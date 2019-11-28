Son dakika: Doktor ihmali ölümle sonuçlanmıştı! Minik Ali Emir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

İki yıl önce evlenen Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık bebeği Ali Emir'in ölümünün yankıları sürüyor. Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir, İstanbul Halkalı'daki özel bir hastanede iddialara göre doktor ihmali yüzünden yaşamını yitirmişti. İstanbul'da SABAH'ın ortaya çıkardığı Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Şişli Etfal'de asistan doktor olarak çalışırken başka hastanede de çalışan Ramima Rzayeva'nın yatış verdiği bebeğinin akciğer filmi çekilip tedavisine başladıktan sonra komaya girdiğini söyleyen Sema Şahin, "Akciğer enfeksiyonuna neden olan tedavide kullanılan ilaçların hangi dozda nasıl verildiğinin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp 8. Kurulu'na gönderilmesi talebinde bulunduk" dedi.

İLAÇ VERİP SERUM BAĞLADILAR

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Sema - Emrah Şahin 7 aylık bebeği Ali Emir, Halkalı'daki özel br hastanede doktor ihmali yüzünden yaşamını yitirdi. Aile. bebeklerine kayıt dışı olduğu iddia edilen Ramma Rzayeva tarafından bakıldığını ancak Barış Y. kaşesini kullanıldığını belirtmişti. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nn 2014 yılında da benzer uygulaması nedeniyle hastane yönetimine şikayet edildiği belirlendi.