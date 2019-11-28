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: ihmali ölümle sonuçlanmıştı! 'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

’da Sema- Emir Şahin çiftinin bebeği , daha 7 aylıktı. Kurban Bayramı'nda ateşlenen çocuklarını İstanbul Halkalı'daki özel bir hastaneye getirmişlerdi. İstanbul'da SABAH'ın ortaya çıkardığı Sema-Emir Şahin çiftinin bebekleri Ali Emir'in ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Özel bir hastanede ihmali yüzünden yaşamını yitiren bebeğin akciğer filmi çekilip tedavisine başladıktan sonra komaya girdiği söylendi. Anne , "Akciğer enfeksiyonuna neden olan tedavide kullanılan ilaçların hangi dozda nasıl verildiğinin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp 8. Kurulu'na gönderilmesi talebinde bulunduk" dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:39
Son dakika: Doktor ihmali ölümle sonuçlanmıştı! Minik Ali Emir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

İki yıl önce evlenen Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık bebeği Ali Emir'in ölümünün yankıları sürüyor. Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği , Halkalı'daki özel bir hastanede iddialara göre ihmali yüzünden yaşamını yitirmişti. İstanbul'da SABAH'ın ortaya çıkardığı Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte haberinin ayrıntıları…

Şişli Etfal'de asistan doktor olarak çalışırken başka hastanede de çalışan Ramima Rzayeva'nın yatış verdiği bebeğinin akciğer filmi çekilip tedavisine başladıktan sonra komaya girdiğini söyleyen , "Akciğer enfeksiyonuna neden olan tedavide kullanılan ilaçların hangi dozda nasıl verildiğinin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp 8. Kurulu'na gönderilmesi talebinde bulunduk" dedi.

İLAÇ VERİP SERUM BAĞLADILAR

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Sema - Emrah Şahin 7 aylık bebeği Ali Emir, Halkalı'daki özel br hastanede doktor ihmali yüzünden yaşamını yitirdi. Aile. bebeklerine kayıt dışı olduğu iddia edilen Ramma Rzayeva tarafından bakıldığını ancak Barış Y. kaşesini kullanıldığını belirtmişti. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nn 2014 yılında da benzer uygulaması nedeniyle hastane yönetimine şikayet edildiği belirlendi.

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Son dakika: Doktor ihmali ölümle sonuçlanmıştı! Minik Ali Emir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!
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