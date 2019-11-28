Son dakika haberi: Instagram çöktü mü neden açılmıyor? İnstagram’da fotoğraflar neden yüklenmiyor?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan ve her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram'da erişim problem yaşanıyor. Türkiye saati ile saat 17.30'dan beri yaşanan problem tüm dünyada yaşanmaya devam ediyor. Twitter ve arama motoru üzerinden binlerce kullanıcı 'Instagram çöktü mü ve Instagram neden açılmıyor' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmasa da uygulamaya giren kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor, çöktü mü? İşte bu soruların yanıtları…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram'da akış yenileme sorunu yaşanıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor? İşte tüm detaylar…